Oroscopo 2020 per i nostri amici a quattro zampe

Federica Farini, autrice di “Astrobau” – rubrica dedicata all’astrologia applicata agli animali domestici -, ci illustra il mondo dell’oroscopo per i nostri amici a quattro zampe.

Come si prospetta il 2020 al nostro cane e gatto?

ARIETE.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: FIDUCIA. Da salita a discesa.

Stanchi dei panni di Cenerentola, l’inizio anno sarà al tritolo: fatica, poca diplomazia e ipersensibilità per colpa di Saturno, Plutone e Giove, che fino a metà marzo ostacoleranno il tran-tran appesantendo un po’ ossa, articolazioni e denti.

Da evitare cambiamenti di ogni sorta, sì a giochi leggeri e divertenti. Dal 23 marzo fino all’1 luglio Saturno si toglierà dall’opposizione e per voi inizierà un periodo di sollievo in ogni settore.

Ottimi i viaggi e le pause relax fino agosto! Attenzione ancora da agosto a dicembre, con Saturno sui suoi passi ancora opposto: calma e tolleranza verso di voi.

Dicembre di svolta, come Dorothy nel regno di Oz!

TORO.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: FLESSIBILITÀ. Adattarsi è la virtù dei vincenti. Primi tre mesi dell’anno fortunati a colpa di fantasia e solidità in ogni aspetto di vita, forse un po’ di cocciutaggine e baldanza da primi della razza! Che sia un trasferimento di casa, una cuccia piena di cuccioli, un corso…vittoria!

Dal 23 marzo fino all’1 luglio Saturno in Acquario cambierà le carte, insieme a Urano pericoloso e Marte dispettoso: stanchezza, irritabilità, qualche battibecco, ma con una coccola o una crocchetta in più passerà tutto e sarete pronti per dicembre, quando sarà meglio lasciarvi tranquilli nella vostra più amata coperta di Linus!

GEMELLI.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: ABILITÀ. Chi semina bene, raccoglie felicità. Anno da physique du rôle, se non fosse per Nettuno sempre appostato a tentarvi con vizi e sregolatezze, ma nel 2020 prevarrà la buona volontà dei quattrozampe Gemelli!

Nei primi tre mesi ottimo il lavoro per trasformarvi da piccole utilitarie a Ferrari Testarossa: intuito, abilità nei compiti e allegria.

In primavera ed estate volerete più alto delle amiche aquile e segnerete punti anche in team!

L’amore sarà il sale delle vostre giornate, grazie a Venere nel vostro segno, a rendervi affascinanti e socievolissimi, l’energia da Marte per correre, saltare e fare feste proprio a tutti. Fine anno da perfettini: Steve Jobs formato peloso!

CANCRO.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: COSTANZA. Da bruco a farfalla.

Primi tre mesi dell’anno da Apocalypse Now con Saturno, Plutone e Giove opposti, a ribaltare ogni settore di vita; corse da stakanovisti, ma buoni Nettuno e Urano a fornire sempre romanticismo e affetto contro l’asfaltata cosmica.

La buona notizia: dal 23 marzo fino all’1 luglio Saturno tornerà amico, un bel peso in meno su risultati, umore e forma fisica.

Marte in Ariete darà pepe da luglio a fine anno, qualche morsicata o dispetto servirà a mettere tutti in riga, e se l’amore perfetto non esiste (Brangelina docet), sarà comunque bello rotolarsi tra coperte, lenzuola, cuscini (soprattutto in autunno!) e giocare senza troppe pretese.

Casa dolce casa! Dicembre liberi da Giove e Saturno contro: rivincite a go-go.

LEONE.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: RESPONSABILITÀ. Non cade foglia che Dio non voglia. 2020 di cambiamenti e novità!

Con la calma, sarà l’anno delle relazioni/attività diesel ma uniche per intensità emozionale ed empatia: largo alle sperimentazioni con fiducia, lasciando il tempo che serve per un corso, un inserimento o un allargamento di cucce.

Le scaramucce inizieranno dal 23 marzo fino all’1 luglio, nuove dimore? Imprevisti? Nuovi membri in famiglia o amicizie pelose? Facili alle fughe in estate, più veloci di un razzo spaziale, con Marte e Venere a innamorarvi.

In autunno riguardare la salute e riposare, dicembre battete in ritirata tra le protettive braccia di mamma e papà: meglio lasciare il passo ai supereroi!

VERGINE.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: APERTURA. Vive bene chi prende il mondo come viene. Sempre protetti da Urano, Saturno, Plutone e Giove, nei primi tre mesi del 2020 per i quadrupedi Vergine non mancheranno successi, divertimento, desideri e piaceri.

Nettuno e Marte proveranno a portarvi dubbi, ma potrete fidarvi dei vostri amici umani e pelosi.

Perfetti i corsi di ogni sorta, che nel periodo invernale vi porteranno sul podio, con picco di trofei a marzo.

Dal 3 aprile al 7 agosto qualche imprevisto e broncio nelle relazioni, ma dopo il temporale torna il sereno! Che sia un cambio di casa, un fagottino peloso o un salto da campioni, ogni cosa vi sarà lieve. Da dicembre efficienti come Mrs. Doubtfire!

BILANCIA.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: ACROBAZIE. Chi non muore si rivede. 2020 come Soldato Jane! Saturno, Giove e Plutone dal Capricorno nei primi tre mesi dell’anno daranno manforte a diatribe in famiglia, cambi di dimora, ristrutturazioni e affaticamento fisico, ma questo tirerà fuori la miglior parte intuitiva e di capacità su compiti e corsi di apprendimento, perché Mercurio e Marte saranno alleati.

Vispi come vedette lombarde, nella seconda metà dell’anno Marte vi terrà agitati e dinamici e Venere vi regalerà incontri pelosi magici.

Autunno a singhiozzo e a da fine dicembre Saturno e Giove non saranno più ostici! Tutto in risalita, premi e piacere: finalmente la fine del tunnel come veri Banzai.

SCORPIONE.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: IMPROVVISARE. Fino alla bara sempre s’impara.

Primi tre mesi del 2020 a bomba per gli animali Scorpione: Giove, Saturno e Plutone dal Capricorno porteranno consensi e benessere.

Sarete ricchi di fantasia e creatività e in festa: divertenti party con amici pelosi e vagonate di amore.

Mettete tutto in saccoccia, perché dal 23 marzo al primo luglio Saturno uscirà dai favori per mettere caos in famiglia e qualche fastidio psicofisico.

Caratterini da Pincher determinati tra primavera ed estate: approfittatene per cavalcare podi di concorsi, troverete riconoscimenti.

A dicembre saluterete Saturno come Rossella O’Hara: meglio battere in ritirata e stare fermi, per una felicità magari meno eccitante, ma più rassicurante e domestica.

SAGITTARIO.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: EMOZIONI. Da cosa nasce cosa. Primi tre mesi dell’anno da pet più calmi e obbedienti del solito.

Relax a rischio abbuffate da ciotola! Sereno il passaggio di Saturno in Acquario, dal 23 marzo al primo luglio: comunicare e socializzare, il vostro pane!

L’ottima costruzione di reti (amicizie e allegro divertimento all’aria aperta) alimenterà il vostro innato entusiasmo.

L’amore si movimenterà da maggio in poi con Marte ardito nel corteggiamento meglio di Cupido.

Con l’aiuto di mamma e papà umani avrete modo di smussare e migliorare dei lati del vostro carattere, darvi allo sport e nuovi progetti.

Saturno e Giove da dicembre in poi vi premieranno: ritrovato buonumore, lucidità, capacità per ottimi traguardi. Capitan America insegna!

CAPRICORNO.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: REPUTAZIONE. Nessuno mi può giudicare. Protetti da una cassaforte nei primi tre mesi dell’anno, grazie a Giove, Saturno e Plutone nel segno, un ottimo Nettuno e Urano innovatore: pluridecorati per attività “professionali”, famiglia, amore e salute.

Dal 23 marzo al primo luglio Saturno uscirà dal vostro segno e avrete meno cose da fare, più liberi per l’amore come Regine di Cuori: vi insedierete sulla poltrona di casa facendone il vostro trono, sempre pronti a dispensare affetto e coccole a tutto il vostro reame.

Con l’ingresso di Marte in Ariete, dal 28 giugno a fine anno, in famiglia le faccende si faranno meno lisce: cambiamenti nell’ambiente domestico, ma anche qualche zizzania/battibecco al parco e in giro.

Rallentate i ritmi: meglio viaggi e relax, che vi frutteranno più di ciò che immaginiate. A star is born!

ACQUARIO.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: PREMI. La ruota gira. Ogni cosa a suo tempo. Importanti avanzamenti nei primi sei mesi dell’anno per i pelosi Acquario: tutto sarà in divenire, perché Urano dal Toro cercherà di tartassare Saturno mettendovi in situazioni corda di violino, voi allergici a regole e autorità, da coraggiosi a incoscienti il passo è breve! Venere alimenterà divertimento e amore in stile hippie, in connubio gioioso con Marte che dal 28 giugno si piazzerà in Ariete, per una lunga e appassionante stagione in love e ricca di sorprese.

In autunno emozioni intense: vi sentirete veloci ed energici, ma non siete treni a vapore, riposate anche un po’! Dicembre con Giove e Saturno nel vostro segno: picchi al top, così come l’abbondanza (anche di taglia!). Un drink di Araba Fenice!

PESCI.

OROSCOPO 2020, parola d’ordine: MIGLIORARE. Carta canta, verba volant. Primi tre mesi del 2020 armonici con Saturno, Plutone, Urano e Giove ok.

Nettuno vi aiuterà sempre durante l’anno con fantasia e creatività, per soluzioni e protezione da regalare a tutti grazie al vostro brillante intuito da Archimede Pitagorico.

Dolci incontri al “sapore di sale, sapore di mare” grazie a viaggi e spostamenti da ricordare! Maturerete come vino pregiato!

Sarà Venere, da dal 3 aprile al 7 ostica con Nettuno, a spingervi a fughe (scappare come trottole non è utile!): comportamenti a casaccio dettati dalla noia, ma dateci un taglio per non rovinare tutto.

In autunno avanti nell’equilibrio: un’inedita versione di Budda si anniderà nella vostra cuccia da dicembre in poi, più saggi che mai.