Orario provvisorio SITA , difficile raggiungere direttamente i paesi della Penisola Sorrentina

A seguito della frana deli giorni scorsi, che ha interrotto il transito ai mezzi pesanti tra Praiano ed Amalfi, la SITA Sud, che gestisce il servizio di trasporto pubblico in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, ha varato un orario di esercizio provvisorio. In base all’orario ufficiale ed alle comunicazioni dell’azienda di trasporto, si ‘ricostruisce’ un orario dal quale si nota che da Positano e Praiano è molto difficile raggiungere direttamente i centri della Penisola, Meta, Piano e S.Agnello, con soltanto 2 corse giornaliere che toccano questi comuni, nessuna nei giorni festivi, con l’ultima feriale che passa per Piano alle 14.45. Si evince un collegamento tra Sorrento e Praiano/Positano con corse in discreta quantità la mattina da Sorrento ed il pomeriggio da Praiano, probabilmente per far fronte al flusso turistico che si prevede notevole anche nei giorni intorno a Capodanno, ma sarebbe stata gradita qualche corsa in più verso la penisola per far fronte anche alle esigenze dei pendolari. I collegamenti tra Amalfi e Sorrento vengono effettuati via Agerola. Proprio il 1 gennaio merita una analisi a parte : infatti la linea Sorrento/Praiano/Amalfi in tale giorno viene totalmente sospesa, fatti salvi i diritti dei lavoratori non bisogna dimenticare che siamo una zona turistica, ed in altre zone, come ad esempio Rimini, il trasporto pubblico il 31 dicembre ed il primo gennaio funziona in modo gratuito.

I’orario estrapolato riporta le corse effettive, almeno fino al 6 gennaio, dopo rientreranno le corse dell’orario scolastico, con la speranza di vedere la strada per Amalfi riaperta prima.

Clicca per scaricare orario in PDF