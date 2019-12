Open days all’Istituto “Marini- Gioia” di Amalfi- Minori per gli studenti delle scuole medie della Costiera Amalfitana

Sabato 14 dicembre 2019 e sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, l’Istituto “Marini-Gioia”, nelle sedi di Amalfi e di Minori, apre le porte agli studenti delle scuole medie ed alle loro famiglie per far conoscere da vicino la sua offerta formativa.

Il tradizionale appuntamento quest’anno si arricchisce grazie alla diretta partecipazione di studenti e docenti, il tutto coronato dalla performance del Maestro Jorit, esponente della street art tra i più noti dell’arte contemporanea. Un’opera che andrà ad arricchire il patrimonio del nascente Museo d’arte contemporanea allestito all’interno dei plessi scolastici.

Non mancheranno, come di consueto, gli esperimenti scientifici, le attività laboratoriali e teatrali e le presentazioni didattiche, che offriranno agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di scegliere con maggiore consapevolezza il proprio percorso scolastico. A partire dal 16 gennaio avrà luogo il Laboratorio di indirizzo “Alla scoperta dell’I.I.S.S. Marini-Gioia di Amalfi”, rivolto a studenti e famiglie degli Istituti comprensivi. Un’occasione per vivere la scuola da una prospettiva particolare e assistere a laboratori didattici in lingua inglese, spagnola e tedesca e a corsi di alfabetizzazione di latino e greco.

L’Istituto “Marini-Gioia” è presente sul territorio da oltre un cinquantennio: agli indirizzi di studio più tradizionali (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico ad indirizzo “Turismo”) dal 2011-2012 si è aggiunto il Liceo Linguistico.

Nella sua lunga attività l’Istituto ha contribuito a formare le menti e le migliori professionalità della Costiera Amalfitana nei più svariati campi del sapere e del settore turistico-ricettivo, come è stato confermato negli ultimi due anni dall’indagine condotta dalla Fondazione Agnelli, i cui esiti collocano il “Marini-Gioia” nella hit delle migliori scuole campane.

Durante le due giornate di Open day sarà possibile conoscere da vicino anche le tante esperienze extra-curricolari, dai progetti alle attività di alternanza scuola-lavoro, dagli stages linguistici alle certificazioni, alla valorizzazione delle eccellenze, presentati dai nostri testimoni più entusiasti: i nostri alunni, guidati dai docenti con competenza, passione e professionalità.

Il personale di segreteria sarà a disposizione delle famiglie per la compilazione delle domande d’iscrizione durante le giornate di Open day e inoltre tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:00 (il martedì e il giovedì anche dalle 14:15 alle 16:15), fino al 31 gennaio 2020, termine ultimo per le iscrizioni.

La scuola accoglie, inoltre, gruppi classe o singoli alunni, in orario curricolare, per visite di orientamento personalizzate in sede, su prenotazione.