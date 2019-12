Nuoto, nuovo record al Torneo Flegreo: lo sigla Michele Maresca di Piano di Sorrento

Oltre duemila iscrizioni alla gara per Agonisti e circa cinquecento atleti Master nel meeting organizzato dall’ex delfinista Francesco Vespe. Il 6° Torneo Flegreo si è tenuto alla piscina del PalaTrincone di Monterusciello. Tra migliaia di partecipanti al torneo vi erano anche atleti provenienti dalla penisola sorrentina, tra cui Michele Maresca da Piano di Sorrento. Michele ha siglato il nuovo record europeo nei 200 dorso categoria m85 con il tempo di 4’00″07 e il record italiano nei 50 dorso con il tempo di 54″37. Grande prestazione di Michele, al quale vanno tutti i complimenti della redazione di Positanonews e la gratitudine da parte dei suoi concittadini per aver portato in alto il nome della Penisola Sorrentina e Piano di Sorrento.