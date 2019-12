Nuoto, Europei vasca corta: un oro, un argento e quattro bronzi per l’Italia!

Benedetta Pilato, 15 anni a gennaio, è lei la nuova campionessa europea dei 50 rana in vasca corta stabilendo, in 29″32, il nuovo record mondiale juniores. La baby prodigio, con una splendida performance, supera allo sprint l’amica/rivale Martina Carrano che conquista la medaglia d’argento in un derby tutto italiano; medaglia di bronzo, invece, per Fabio Scozzoli, fidanzato della Carrano e partecipante alla omologa gara maschile, vinta dal russo Morozov. Stesso riconoscimento anche per Ilaria Cusinato, Gabriele Detti e la staffetta maschile 4×50 che permettono all’Italia, nella giornata inaugurale degli europei in vasca corta, di tingere di azzurro le vasche di Glasgow, con un totale di ben 6 medaglie conquistate!