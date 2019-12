Noemi Gherrero: “la mia vita tra il cinema e il teatro”.

Giovane talento partenopeo, laureata in Relazioni Internazionali presso l’Orientale di Napoli ma soprattutto attrice che, come lei stessa dice a noi di Positanonews, “fin da bambina ha sempre amato giocare da sola, travestendosi e inventando personaggi, storie e situazioni varie”. Noemi Gherrero è pronta per l’uscita del suo primo film da protagonista, “Operazione Spartacus – La Casalese”, giovedì 19 dicembre. Un film di azione, tratto da una storia vera, in cui l’attrice si è sentita a suo agio nel dover interpretare un ruolo forte, impegnativo e di taglio a tratti psicologico, diretto da Antonella D’Agostino alla quale la Gherrero è molto grata per aver creduto in lei. L’emozione ancor più forte, però, è data dal debutto a Teatro Bracco, il 20 dicembre, in “Ecco Francesca da Rimini”. “Una bella prova ed anche un’esperienza formativa importante quella di cimentarmi in una veste comica e di far parte di un gruppo di attori già consolidati tra loro, come la Compagnia Stabile, Giacomo Rizzo e Caterina De Santis”, spiega Noemi che crede di poter ricevere dal palco e dal contatto diretto col pubblico quell’adrenalina che il cinema non dà. Progetti tanti, come gli impegni che la riguardano: il 6 gennaio l’inizio delle riprese di un nuovo film con interpreti internazionali importanti e la partecipazione al programma sportivo “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Tenace, risoluta, fortemente espressiva ma anche molto modesta, Noemi Gherrero ha tutte le caratteristiche e noi glielo auguriamo di cuore, per poter diventare una star mondiale tutta Made In Naples!