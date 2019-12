Nikki, la sensitiva delle star, ha previsto per il 2020 eruzione del Vesuvio, forte terremoto a Napoli e allagamento di Capri

La sensitiva delle star Nikki, molto conosciuta e seguita negli Stati Uniti d’America, ha rivelato le sue previsioni per il 2020 che sta per arrivare. E lo scenario prospettato non è certo dei migliori. Secondo la sensitiva il nuovo anno sarà pieno di eventi drammatici sia per l’Italia che per il mondo. A suo dire ci saranno morti celebri, Casa Bianca in fiamme, una breve terza guerra mondiale, problemi di salute per il Papa, l’esondazione del Mississippi. Per quanto riguarda l’Italia Nikki ha previsto, tra le altre cose, incendi e rivolte a Roma ed un atto di terrorismo al Colosseo. Ma catastrofiche sono, in particolare, le previsioni per la città di Napoli che sarà colpita da un terremoto fortissimo, dall’eruzione del Vesuvio mentre l’isola di Capri sarà inondata.