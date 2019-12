New Jersey da Amalfi a Positano, si va per Agerola e Conca dei Marini . L’ANAS come era prevedibile, ha chiuso con un muro , i così detti New Jersey, la S.S. 163 Amalfitana . Quindi , per chi è di Amalfi e vuole andare a Positano e Praiano, e viceversa , ci sono due alternative, quella per Conca dei Marini, che sbuca nei pressi della Grotta dello Smeraldo, che comporta un allungamento di un quarto d’ora, ma per una strada non adatta a un grosso flusso di traffico, o per Agerola, nel caso di mezzi pesanti o autobus, per poi arrivare a Castellammare di Stabia Gragnano e tornare verso Sorrento e poi Positano. Ci si aspetta un aumento di corse dalla Penisola sorrentina ad Agerola e Amalfi. Per fortuna per gli studenti al momento non ci sono problemi, ma sicuramente il 2020 ricomincerà con una Costiera con frane da sistemare, Maiori è interrotta, Ravello disastri ovunque, Cetara isolata…E non è finita qui