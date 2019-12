Il neo influencer lele_hondo_official scelto dall’agenzia di New York “Global Influencer Agency”

MILANO. News e ancora news per il neo influencer lele_hondo_official. Alto, volto da duro, ma con occhi buoni; il testimonial ufficiale del brand sportivo più amato al mondo, la Nike, ogni giorno vede i suoi follower aumentare e interagire con lui. Le sue foto da poco girano sul web, ma stanno facendo impazzire tutti. Attualmente a curare le public relations di Lele è l’agenzia influencer.com, ma presto partirà per New York poiché è stato scelto dalla più grande agenzia al mondo per influencer “Global Influencer Agency” con cui firmerà un contratto per rappresentarlo nel 2020. Un sogno che per lui è divenuto realtà. Un’emozione unica per il giovane, che, ancora incredulo di vivere tutto questo, attraverso i suoi post cerca di trasmettere ai suoi follower un messaggio molto importante: credere sempre in sé stessi e, anche quando sembra che sia finita, tutto può cambiare da un momento all’altro.

Intervista a lele_hondo_official.

Global influencer agency: cosa si prova ad esser scelto da un’agenzia di questo calibro?

Sono senza parole. Essere chiamato da questa agenzia, la migliore del mondo situata a New York, è stato per me un grande onore. Mi ha contattato per rappresentarmi nel 2020, appena firmo il contratto con la Nike, per permettermi di stringere alcune collaborazioni con alcuni brand prestigiosi.

Nike: bolle qualche altro progetto in pentola?

A breve partirò per Los Angeles e poi per New York. Sto lavorando ad alcuni servizi fotografici per promuovere l’abbigliamento, ma per il resto non posso svelare nulla. È top secret.

Quali sono i tuoi progetti imminenti?

Il quattordici dicembre sarò, nuovamente, presso il Castello di Vogogna in provincia di Verbania, poiché si terrà un bellissimo evento natalizio per i bambini. Mentre il sedici dicembre sarò al negozio “Team sport domo” di Domodossola in veste ufficiale Nike, per la presentazione e il lancio del marchio Jordan.

Spot pubblicitario per Halloween con la Nike: ne vedremo un altro per Natale?

Purtroppo per Natale non ci sarà nessuno spot. Farò post normalissimi per la Nike e per gli eventi. Io e il mio team di fotografi ci riposeremo un po’ per le feste natalizie. Possiamo anticipare che per carnevale, se non sarò impegnato negli States, faremo un nuovo video. Lo spot per Halloween è andato molto bene e ci siamo divertiti tantissimo. Puntiamo, ora, a realizzare qualcosa ancora più speciale.