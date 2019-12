Il Natale si avvicina: cogli l’attimo per regalare uno splendido Capri Watch!

Il Natale è già alle porte. Ora siamo nel periodo in cui si cerca all’impazzata il regalo perfetto, da riporre sotto l’albero di Natale per un nostro caro, e perché non renderlo felice con uno degli splendidi orologi di Capri Watch?

In occasione del regalo natalizio perfetto, Capri Watch sfoggia il modello Retrò con quadrante champagne arricchito da cristalli Swarovski colorati e di varie dimensioni, ghiera da 38 mm con cristalli lungo il perimetro. Cassa in acciaio placcato oro rosa, corona a ore 12, cinturino beige in pelle. Davvero il fiore all’occhiello della produzione di Capri Watch.

La ditta Capri Watch nasce negli anni ’60, proprio grazie al negozio-gioiellino di Via Camarelle a Capri, la strada più chic e affascinante della splendida isola che fu meta dell’imperatore romano Augusto. Il negozio fu avviato da Oreste Staiano e dalla moglie Rosetta e per anni è stato un punto di riferimento per i clienti con articoli pregiati come vetri di Murano e altri oggetti artigianali.

Silvio Staiano ed il suo team sono sempre pronti a consigliarvi il meglio per tutte le esigenze e per ogni occasione, come il Natale.