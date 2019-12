Il Natale di Ravello, un cartellone di solidarietà e di iniziative per i più piccoli

L’Amministrazione comunale di Ravello anche quest’anno ha incentrato molti degli eventi del proprio cartellone natalizio sui bambini e sulle iniziative di solidarietà.

Ai momenti più propriamente ludici e di divertimento, il 15 e il 23 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 a Piazza Vescovado tornerà infatti l’incanto del Il Magico Villaggio di Babbo Natale con la posta di Babbo Natale, i gonfiabili, l’animazione, lo zucchero filato e i pop corn, seguiranno iniziative in nome della solidarietà: il 21 e 22 dicembre a Piazza San Cosma, Porta un regalo a Babbo Natale e alle ore 10,00 del 24 dicembre, sul piazzale esterno dell’Auditorium Oscar Niemeyer, il laboratorio creativo, due appuntamenti a cura del Forum dei Giovani di Ravello.

E ancora la donazione da parte del Comune di Ravello all’Ospedale di Castiglione di un presepe del maestro Raffaele Amato.

Un’altra iniziativa speciale, inoltre, permetterà di valicare i confini fortunati del nostro paese e della nostra comunità e di raggiungere i bambini che quotidianamente si confrontano con mostri come la povertà, la fame e le malattie.

Infatti, proprio nell’ottica di un Natale dedicato alle famiglie ma soprattutto alla solidarietà, quest’anno, durante l’ultimo giorno di scuola prima della pausa natalizia, ogni classe dell’Istituto Comprensivo di Ravello riceverà un dono particolare: il racconto di Giovanna Abbagnara “Il mio presepe in famiglia”.

Ogni alunno, poi, oltre alla cartella per partecipare alla tradizionale tombola dell’Epifania, riceverà un kit per costruire il presepe in famiglia, un dono simbolico che si tradurrà in un momento di aggregazione e di condivisione.

La cifra quindi che tradizionalmente veniva destinata all’acquisto per ogni alunno dell’Istituto Comprensivo di Ravello di un dono natalizio, servirà invece per pagare un anno di mensa ad un bambino del Burkina Faso, grazie al sostegno dell’Associazione Punto Famiglia.

Un filo invisibile legherà Ravello ed il Burkina Faso: scartando un regalo, si riempirà di pane una mano bambina.

Il Natale forse è proprio questo: mantenere vivo il sorriso dei bambini, pretendere di disegnare lo stesso tratto su tutte le labbra del mondo.

Per gli altri appuntamenti in calendario, consultare il programma del Comune di Ravello al sito: