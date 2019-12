Anche la Penisola Sorrentina è apparsa in un servizio natalizio del TG2, nel quale si sottolinea la numerosità dei turisti che scelgono Sorrento come luogo in cui trascorrere le festività di Natale. Proprio a Sorrento, nel forum della Fondazione Agnes, è stato evidenziato che, negli ultimi tre anni, un italiano su cinque ha scelto la meta in base al cibo e, in effetti, l’enogastronomia svolge un ruolo fondamentale.

Nel servizio viene anche richiamato il passato di Piano di Sorrento, un tempo Paese di pescatori, ascoltando le parole di Franco, che ricorda con nostalgia di quando lo mandavano, insieme agli altri bambini, a cercare di vendere il pescato lungo la spiaggia.