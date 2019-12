Natale isolato a Casa Nocillo, strada ancora interrotta

Dopo la frana accaduta in via Lavinola lo scorso 17 Dicembre, ad oggi la strada risulta ancora interrotta costringendo i residenti a scegliere altre soluzioni, richiedendo maggior tempo. Tutto ciò grava su i cittadini, sopratutto nelle festività dove c’è una maggiore affluenza di auto che effettuano quel percorso per raggiungere le proprie abitazioni o quelle dei parenti.