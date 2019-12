Battipaglia ( Salerno Natale in fabbrica con gli operai della Treofan di Battipaglia, insieme per salvare il lavoro Anche la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese si è recata questa mattina presso lo stabilimento della Treofan di Battipaglia, dove, neanche nel giorno di Natale, i lavoratori hanno voluto fermare la loro campagna di promozione per rilanciare la vertenza. Un anno dopo lo stop alle attività produttive sancito dalla multinazionale indiana Jindal, nello stabilimento che produceva film plastici, questa mattina si sono ritrovati i dipendenti la cui cassa integrazione scadrà il 31 marzo 2020. Una data alla quale non guardano con serenità i lavoratori che si augurano di trovare almeno una proroga agli ammortizzatori sociali che consenta ai sindacati e a quanti si stanno muovendo di arrivare ad un piano serio di reindustrializzazione per il sito. La prima cittadina ha elogiato la tenacia dei lavoratori e ha assicurato il suo sostegno alla loro causa.