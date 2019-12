Natale all’istituto comprensivo Costiero di Vico Equense

Il Natale è preannunciato da un’atmosfera particolare. All’istituto comprensivo Costiero di Vico Equense diretto dalla dott.ssa Debora Adrianopoli tutto ci parla del Natale: presepe, alberi, canti, poesie e recite, momenti solidarietà.…

Il Natale rappresenta un momento speciale dell’anno scolastico ,l’istituto Comprensivo “Costiero ” scalderà i cuori delle famiglie con melodie, canti, saggi e rappresentazioni per far rivivere l’atmosfera natalizia in tutta la sua MAGIA, MISTICITA’ E AMORE CRISTIANO.