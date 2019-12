Natale 2019: novità a tavola

A poche ore dall’inizio delle festività natalizie, spuntano foto di alcune specialità. Stiamo parlando del panettone di mozzarella e di quello di pizza, realizzato in provincia di Frosine. Il primo é una semplice lavorazione alla mozzarella, dandole la forma tipica di un pandoro, mentre il secondo é più articolato poiché l’impasto é quello di pizza, ma il ripieno é a piacimento. E da Pompei arriva la notizia di alcuni panettoni salati ripieni di melanzane, pomodori secchi, olio extra vergine di oliva e aglio oppure funghi porcini, provolone, carne di maiale essiccata e peperoncino. Dulcis in fundo, quest’anno sulle tavole ha fatto il suo ingresso anche lo Ndujattone, il panettone calabrese farcito con la Nduja di Spilinga. In conclusione, tra i due litiganti (pandoro e panettone), quest’anno ci saranno nuovi elementi ad arricchire le nostre tavole.