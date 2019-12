Napoli,idea Danilo Pereira

Lobotka, c’è il ritorno di fiamma E spunta l’ipotesi Danilo Pereira

Tutto cambia, quasi senza che ce ne accorgiamo: poi, però, basta un attimo, e si piomba in una nuova dimensione. E’ il calcio del Terzo Millennio, che mischia il destino e modifica l’orizzonte, invitando a rivedere i piani o anche le idee, correggendole in fretta: Lucas Torreira pareva fosse sull’uscio dell’Emirates, poi è arrivato Arteta e l’aria è mutata intorno a lui. Ora non è più così sicuro di andarsene, o forse sì – chi può dirlo? – ma certo rispetto alla settimana scorsa il Napoli ha intuito di dover alimentare il proprio piano-B, semmai anche il piano-C, tenuto lì pronto per l’uso. Ed è successo, è già tutto stato rimescolato, andando a ripescare nei cassetti di Castel Volturno tutte le relazioni su Stanislav Lobotka (25 appena compiuti), un uomo avvicinato ripetutamente in passato, «benedetto» dalla approvazione, in epoca non sospetta, di Marek Hamsik, divenuto ora uno dei registi a cui affidare il Napoli di Gattuso. Poi, d’incanto, ecco un volto nuovo, un nome mai accostato al Napoli, quello di Danilo Pereira: è un’eco che va ingrossandosi, una possibilità che si profila nella enormità di un mercato che sembra racchiuso in quella briciola della metà campo ma che spazia ovunque, in qualsiasi regia dell’universo.

CLAUSOLA. Un anno e mezzo fa, quando arrivò Ancelotti, Lobotka è stato il centrocampista più corteggiato dal Napoli, il riferimento in mezzo al campo per custodire lo sviluppo del proprio calcio: poi venne scelta una strada diversa, la versatilità da preferire agli specialisti del ruolo, e non se ne fece nulla. La colpa, in realtà, fu anche di una clausola da 50 milioni di euro che resta e che però il Celta Vigo abbasserebbe fino a dimezzare e il Napoli, che ha bisogno di luce, ci arriverebbe con un prestito oneroso da cinque milioni e il riscatto obbligatorio da venti o venticinque. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, anche se Lobotka in questo momento ha sorpassato Torreira.

DANILO PEREIRA. Però le novità, al mercato, sorgono con il sole, ogni giorno, e stavolta nel cielo di Napoli è spuntato Danilo Pereira (28), non un uomo qualsiasi, il capitano del Porto, il centrale della Nazionale portoghese, un play maker con un fisico niente male (di un metro e novanta circa), uno che in Italia ha già giocato (con il Parma nel 2012), prima di andare a vincere poi il campionato europeo. C’è una clausola anche per lui, una quarantina di milioni di euro, ma anche la possibilità di dialogare per un giocatore che sembra abbia voglia di rimettersi in discussione in un campionato che gli è rimasto dentro. Ciak, si cambia sempre.

