Articolo di Maurizio Vitiello – “NEAPOLITAN TRADITIONAL SONG” al Teatro Salvo D’acquisto con Laura Misticone.

Grande attesa per lo spettacolo “NEAPOLITAN TRADITIONAL SONG” fissato per il 17 dicembre 2019, alle ore 20.30, al Teatro Salvo D’acquisto, Via Morghen, 60 (Vomero) Napoli.

Si tratterà di un viaggio lungo la storia della canzone classica napoletana declamata dalla voce narrante di Valentina Varrella, che attraverso le proiezioni di immagini e il racconto di aneddoti ci accompagnerà ad ascoltare un repertorio scelto accuratamente ed interpretato dall’appassionata e distinta voce di Laura Misticone, che sarà accompagnata da quattro bravissimi musicisti, il cui gruppo è denominato “ ‘E PRETE D’ ‘A ‘VVOCATA”, maestri al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, con al piano OSCAR DI LORENZO, al mandolino Federico Maddaluno, alla mandola Fabio Menditto, alla chitarra Ivano Pagliuso.

Da non perdere, da non mancare.

