Napoli. Vomero. Il Clubino. Attività Dicembre 2019.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Attività di dicembre 2019 a ”I Clubino”, al Vomero – Napoli.

Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 20:30

” Il CLUBINO IN ARTE “

una serata all’insegna della creatività, con le presentazioni dei romanzi

“Pandemonium” di Salvatore De Chiara, “Omicidi in Si minore” e “Prove per un Requiem” di Davide Bottiglieri.

In programma incontri, interventi e firmacopie degli autori, le letture di Giorgio Di Fusco,

gli interventi di opera lirica di Clotilde Balzano e le esposizioni del fumettista Salvatore Parola.

Moderatore della serata Franco Bruno Vitolo.

La serata si aprirà con un light dinner.

Contributo organizzativo € 5.

SABATO 7 DICEMBRE e SABATO 14 DICEMBRE 2019, dalle 10,30 alle 20,00

MAGICO MERCATINO DI NATALE

per una festa da condividere con tutta la famiglia.

Incontrerai BABBO NATALE e il suo elfo magico.

Potrai imbucare la letterina dei desideri, cantare le canzoncine di Natale e fare una fotografia con Santa Claus , potrai sorseggiare un tè tra bambole, creazioni artigianali, ceramiche, abbigliamento, cappellini,

borse, cinture, articoli vintage, bijoux e tanto altro

Ingresso libero. Vi aspettiamo !

ANTICIPAZIONI

VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019, ore 20,30

Per il CINECLUBINO

condotto da Francesca Saveria Cimmino e Salvatore de Chiara

sarà proposto il film di Tim Burton (USA 2003)

“BIG FISH”

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019, ore 10,30

UNA STRENNA NATALIZIA DEDICATA A I SOCI DE IL CLUBINO.

VISITA GUIDATA GRATUITA AL MUSEO DI NAPOLI di Gaetano Bonelli.

“La raccolta Bonelli, frutto di una ricerca quasi trentennale, nasce allo scopo di far conoscere aspetti inediti riconducibili alla Napoli nobilissima. Curiosità, cimeli, documenti e oggetti, rappresentano un corpus fondamentale che tratta di ogni ambito, avendo come filo conduttore la città di Napoli. Un tesoro, che l’artefice di queste ricerche ed acquisizioni, non ha mai considerato suo in quanto attraverso queste preziose testimonianze è possibile conoscere meglio la storia e la cultura napoletana.”

OCCORRE PRENOTARE

SUGGERIMENTI :

Sabato 7 Dicembre 2019, ore 21,30

al Teatro Salvo d’Acquisto ( Salesiani)

KOMIKAMENTE : Spettacolo di Cabaret ideato da Michele Caputo

Per gli amici de IL CLUBINO sono previsti i seguenti sconti

Abbonamento 4 spettacoli € 40 invece di €45, singolo spettacolo € 12 invece di €15.(v. allegato)

PROGRAMMI

Programma di Dicembre – Via Luca Giordano

Programma di Dicembre – Vico Acitillo

I Tornei al Clubino :

BRIDGE ( venerdì ore 17,00 )

BURRACO ( mercoledì ore 16,30 e domenica ore 18,30)

