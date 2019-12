Napoli vince col Genk con un super Milik passa il turno in Champions. E’ stallo con Ancelotti, mentre Gattuso aspetta . Il Napoli va agli ottavi di Champions in Europa nel migliore dei modi primo davanti al Liverpool con la speranza quindi di avere la possibilità di superare anche i quarti. Ma il disastro del campionato e il giocattolo si è rotto , sono le litanie dei tifosi. Quella davanti al Napoli e ad Ancelotti è un’occasione unica, ma le ombre su una panchina sempre più traballante non possono non farsi sentire. Il nome di Rino Gattuso è uno dei più cari a Carletto che non ne ha mai fatto mistero: «È come un fratello» ha ricordato anche domenica l’allenatore azzurro che l’ex centrocampista rossonero l’ha svezzato prima in campo e poi in panchina, sempre insieme nelle ricorrenze e in contatto fuori dal terreno di gioco. Ecco perché la successione a Napoli potrebbe essere più brusca del previsto, con Ancelotti che anche in queste ore ha ribadito ai più intimi la sua intenzione di non alzare bandiera bianca o arrendersi alle dimissioni. Dal fronte Gattuso, però, tutto tace. Rino e tutto lo staff sono rinchiusi in un assordante silenzio che ben si sposa con queste concitate ore. L’ex centrocampista e allenatore del Milan, dopo aver detto no al progetto Fiorentina qualche ora fa, aspetta un cenno da De Laurentiis, che si troverà a dover fare un esonero costoso visto che Ancelotti non parla di dimissioni.