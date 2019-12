Napoli. Nuovo Teatro Sancarluccio. Successo di Francesca Curti Giardina.

Articolo di Maurizio Vitiello – Successo di Francesca Curti Giardina al Nuovo Teatro Sancarluccio tra applausi e bis.

“IO e LORO”, un concerto della durata di un’ora e mezza, andato in scena giovedì 12.12.2019 al Nuovo Teatro Sancarluccio a cura di Francesca Curti Giardina, cantante napoletana dal timbro vocale poliedrico e appassionato. L’artista spazia tra vecchie e nuove suggestioni proponendo i testi di raffinati parolieri resi non solo in musica, ma anche teatralmente.

La scenografia accompagna il racconto delle canzoni con immagini, oggetti e copertine originali dei dischi.

Francesca esegue: La prima cosa bella, Ebano, Giudizi universali, La casa in riva al mare, Io che amo solo te, Dolcenera, Sally, Emozioni, Se io se lei, Anche fragile.

Il pubblico accosta i propri ricordi alle esecuzioni dei brani.

Non mancano alcune canzoni di cantautori napoletani: Ammore Annascunnuto, Napulitanata, Canzona Appassiunata, impreziositi dalle letture dello scrittore Raffaele Messina tratte dal suo ultimo libro “Nella Bottega di Caravaggio“, Colonnese Editore, e il tutto diventa un vero omaggio alla bellezza, creatività e sensualità di Napoli.

Il pubblico l’ha applaudita calorosamente.

Voce e interpretazione al top.

E’ stata accompagnata da arrangiamenti particolari di chitarra acustica classica e fisarmonica.

Applaudito il brano “Quanno succede”, inedito portato al pubblico del Sancarluccio, testo di Rosario Alessandro Mileo, musica e testo di Mariano Caiano, rieseguito nella richiesta di bis del pubblico.

Armonico lo spettacolo, dove è emersa la chiara voce di Francesca Curti Martina.

Per chi volesse sentire dal vivo Francesca Curti Giardina, il prossimo appuntamento è con “A passo di emozioni” Teatro Salvo D’Acquisto il 24 gennaio 2020.

Maurizio Vitiello