Napoli. Teatro delle Palme. Gran Concerto di Capodanno, 1° Gennaio 2020, ore 19.30.

Articolo di Maurizio Vitiello – GRAN CONCERTO DI CAPODANNO al Teatro delle Palme di Napoli

Teatro delle Palme

1° Gennaio 2020, alle ore 19.30

IL GRAN CONCERTO DI CAPODANNO

della Città di Napoli

Secondo il nostro calendario gregoriano il 1° gennaio segna l’inizio di un nuovo periodo.

Ianuarius deriva dal dio romano Giano, divinità preposta alle porte e ai ponti che in generale rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento.

La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è l’occasione per fare buoni propositi per il nuovo anno, una notte accompagnata anche da una serie di riti scaramantici.

Con il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Associazione “Noi per Napoli” alla sua V Edizione, il nuovo anno sarà accolto al Teatro Delle Palme, il 1° gennaio 2020, alle ore 19.30, con la bellezza della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera e operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane

Lo spettatore si ritroverà immerso in un’atmosfera senza tempo tra amore, sogno e rievocazioni di nostalgici paesaggi napoletani e spagnoli.

Un mix di fantastiche sensazioni e tanto coinvolgimento per abbandonarsi alla spensieratezza e all’allegria tipica del celebre Concerto di Capodanno di Vienna!

A rendere possibile l’iniziativa, un cast straordinario, direttamente dal Teatro San Carlo: il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, artisti noti al grande pubblico nazionale ed internazionale.

Con loro sul palco il tenore Lucio Lupoli, lo straordinario attore GIACOMO RIZZO, testimonial della serata, il giornalista Giuseppe Giorgio con i suoi interventi storici, l’Ensemble orchestrale dell’Associazione “Noi per Napoli”, il Quartetto d’archi Aedon, il corpo di ballo del Centro Tersicorea con le coreografie di Gloria Sigona e Livia Spoto e la presentatrice Lorenza Licenziati.

Un evento imperdibile, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento tra gli appuntamenti del capoluogo partenopeo nel periodo natalizio.

Un grande spettacolo dal cuore nobile.

Per tutti coloro che insieme alla musica cercano anche la festa.

Una parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di Santa Chiara a Napoli.

Coordinamento comunicazione e prevendita a cura di:

Laura Bufano

3295644218 -lbufano980@gmail.com

Dettagli dell’evento

Quando: martedì 1 gennaio 2020

Dove: Teatro delle Palme, Via Vetriera, 12 Napoli.

Orario: 19.30

Costo:

Primo Settore Poltronissima: € 25,00

Secondo settore Poltrona: € 20,00

Galleria: € 15,00

Per gruppi di 10 persone è previsto lo sconto del 10%

Informazioni e Prenotazioni

Teatro Delle Palme 081418134

Telefono: 327 758 99 36; 339 4545044

https://noipernapoli.it/

https://www.facebook.com/AssociazioneNoiPerNapoli/

https://www.facebook.com/GranConcertoaNapoliCapodanno/

https://www.olgademaio.it/

https://www.lucalupoli.it

Acquista i biglietti online

https://www.azzurroservice.net/biglietti/gran-concerto-di-capodanno/

Da non perdere.

Maurizio Vitiello