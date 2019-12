Napoli. Teatro Bolivar. In-Pulse Pink Floyd, il 28.12.2019.

Articolo di Maurizio Vitiello – In-Pulse Pink Floyd al Teatro Bolivar di Napoli.

In-Pulse Pink Floyd tribute band, dopo aver portato il loro show in varie location di particolare pregio storico-artistico in Italia e nel Regno Unito, si esibirà in formazione completa al Teatro Bolivar di Napoli il 28.12.19.

La scaletta prevede oltre ai classici brani della tradizione floydiana anche pezzi per veri appassionati della band inglese, il tutto rigorosamente “Live”, come il titolo del loro spettacolo: In-Pulse “Live” Teatro Bolivar.

Lo spettacolo della durata complessiva di 2 ore e 15m vuole trasportare lo spettatore in un viaggio fatto di musica, suoni e colori tipici della tradizione floydiana.

La formazione degli In-Pulse, composta da 10 elementi, comprende musicisti di varia estrazione musicale, dal jazz al rock, che daranno vita ad uno spettacolo musicale unico supportato da scenografie video ed effetti luci psichedelici.

Info:

Teatro Bolivar di Napoli

28.12.19.

Orario spettacolo: ore 20.30

Il prezzo del biglietto euro 18+diritti di prevendita.

