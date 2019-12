Napoli. Teatro Bellini, Sottopalco. “Layla” di Massimo Piccolo. Presentazione martedì 10.12.2019, h 17.30.

Articolo di Maurizio Vitiello – “LAYLA” AL SOTTOPALCO DEL TEATRO BELLINI.

L’autore Massimo Piccolo presenterà il suo nuovo romanzo nell’accogliente ed elegante salotto situato proprio nel cuore del teatro, in collaborazione con “Laterzagorà”.

Si chiama “Layla” l’ultimo libro dello scrittore e regista Massimo Piccolo edito da Cuzzolin e sarà presentato domani, martedì 10 dicembre 2019, a partire dalle ore 17,30, al Sottopalco del teatro Bellini (via Conte di Ruvo, 14), in collaborazione con “Laterzagorà”.

Ad accompagnarlo, nel corso della presentazione in cui la musica farà da colonna sonora al romanzo, la voce della cantante Adriana Cardinale e la chitarra di Dario Panzariello.

In una Napoli reale e contemporanea, cinque ragazzi stanno per vivere quello che sarà l’anno più incredibile e agghiacciante della loro intera esistenza.

Nel normale scorrere delle giornate di cinque ragazzi del liceo, tra passioni, aspirazioni e i naturali intoppi del diventare adulti, si insinua, silenzioso e lento come un serpente che muove in una notte senza luna, la realtà, fatta di misteri e accadimenti inspiegabili, che da migliaia di anni accompagna, discreta e presente (rivelandosi solo a piccoli sprazzi – ora in una cappella chiusa, ora in un dipinto, ora nelle fattezze di una Madonna col Melograno), l’esistenza di Partenope e della città di Napoli.

Da non mancare.

Maurizio Vitiello