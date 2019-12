NAPOLI RISCHIA LA SERIE B EFFETTO GATTUSO FLOP

(ANSA) – NAPOLI, 14 DIC – Esordio da incubo per Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Finisce con una amarissima sconfitta per il Napoli (1-2).

Passa il Parma al San Paolo con un gol in extremis di Gervinho ma il Napoli dimostra grandissimi limiti nell’organizzazione di gioco. L’inizio e la fine della partita rappresentano i due momenti più drammatici per Gattuso, per la squadra e per il pubblico che fa sentire forte la sua contestazione già alla fine del primo tempo e subissa di fischi gli azzurri anche a fine partita. Il più bersagliato è Lorenzo Insigne, il capitano che si sarebbe dovuto caricare sulle spalle il peso della squadra intera e che avrebbe dovuto dare il via al rilancio. I primi 5′ minuti di gioco sono da incubo, costellati da una serie di errori clamorosi degli azzurri che consentono ai parmensi di presentarsi per quattro volte davanti alla porta di Meret.