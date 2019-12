Napoli. Questa mattina si è ripetuto il “miracolo d’inverno”, sciolto il sangue di San Gennaro

Quella di oggi è stata una giornata importante per i napoletani perché San Gennaro ha compiuto il cosiddetto “miracolo d’inverno”, liquefacendo il sangue. Non tutti, infatti, sanno che il miracolo del sangue di San Gennaro non avviene solo il 19 settembre, giorno solenne in cui si venera il Santo Patrono d Napoli, ed il primo sabato di maggio. Ma esiste una terza data, quella appunto del 16 dicembre e viene definito il “miracolo d’inverno” o “miracolo laico” ed avviene nel giorno in cui si ricorda l’anniversario dell’eruzione del Vesuvio del 16 dicembre 1631 che, in solo 48 ore, costò la vita a più di 4.000 persone. E, mentre la lava minacciava Napoli, la statua di San Gennaro fu fatta uscire dal Duomo affinché proteggesse la città. E fu in quell’occasione che avvenne la liquefazione del sangue ed il magma si arrestò risparmiando Napoli. E per ricordare quel miracolo ogni anno, il 16 dicembre, nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, all’interno del Duomo, si attende che il Santo Patrono sciolga il sangue. Ed è quanto avvenuto questa mattina alle ore 10.37, miracolo annunciato con il classico sventolio del fazzoletto bianco.