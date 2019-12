Napoli, Pranzo di Natale: questa mattina 250 senzatetto in Galleria Umberto I

“Mangiare qui in galleria è una bella Festa. Molti di noi sono in difficoltà, viviamo e mangiamo in strada. Oggi possiamo stare con tanta gente e ascoltare musica”.

Dice un giovane senzatetto napoletano che oggi, insieme ad altre 250 persone, ha partecipato a un pranzo di solidarietà nella galleria Umberto I.

Il consueto appuntamento del pranzo di Natale del teatro San Carlo quest’anno si è infatti svolto fuori al Massimo partenopeo, nella galleria che durante tutto l’anno diventa la casa di molti clochard. “E’ un appuntamento che riempie il cuore di gioia – ha spiegato alla dire la soprintendente del San Carlo Rosanna Purchia -. Da anni apriamo il teatro a queste persone ma su richiesta della caritas e dei ristoratori siamo usciti fuori dalle mura del san carlo, per donare un pò di amore e calore”.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione dei commercianti di via Santa Brigida in collaborazione con la Caritas e con il patrocinio dall’assessorato alle Politiche sociali del comune di Napoli, ha permesso a 250 senzatetto di pranzare ascoltando gli artisti del coro del san carlo diretti da gea garatti ansini.

Alle persone senza fissa dimora è stato offerto un pranzo multietnico donato dai ristoratori di santa brigida. “Sushi e bruschette al pomodoro, pasta e fagioli alla pescatora, salsiccia e patate e un dolce. Così facendo siamo andati incontro ai gusti di tutti”, ha dichiarato Antonio Autiero, titolare di casa Viscardi, tra i promotori del pranzo di Natale insieme a Marco Pera di Sano Sano.

“E’ un’iniziativa nata spontaneamente da parte di noi ristoratori di santa brigida – ha spiegato Pera -, spesso vengono a trovarci le persone meno fortunate. Ci chiedono cibo, non soldi. Abbiamo pensato di regalargli questo momento: tutti dovremmo essere pronti a fare beneficenza in modo attivo e concreto”. “Tutte le iniziative messe in campo hanno un comune denominatore: la solidarietà verso chi ha poco o non ha proprio nulla. Questa città è inclusiva, non esclusiva, e la solidarietà – ha detto Monica Buonanno, assessore alle Politiche Sociali del comune di Napoli – non si esaurisce certo nelle feste di Natale”.

La Repubblica