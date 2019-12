Napoli. Piccolo Bellini. Ferdinando di Annibale Ruccello con Gea Martire.

Articolo di Maurizio Vitiello – Ferdinando di Annibale Ruccello con Gea Martire al Piccolo Bellini, Napoli.

Ferdinando

di Annibale Ruccello

con Gea Martire, Chiara Baffi, Fulvio Cauteruccio, Francesco Roccasecca

costumi Carlo Poggioli

scene Luigi Ferrigno

regia Nadia Baldi

produzione Teatro Segreto srl

Ancora, Ruccello docet.

Torna a grandissima richiesta, dopo il successo della stagione scorsa, “Ferdinando”, tra i testi più famosi di Annibale Ruccello, nella messa in scena a cura di Nadia Baldi.

La storia racconta, in un perfetto equilibrio tra comico e tragico, della baronessa Donna Clotilde che, agli albori dell’Unità d’Italia, si ritira in un’antica villa vesuviana.

Sceglie l’isolamento come segno di disprezzo per la nuova cultura piccolo borghese, che si va affermando dopo l’unità d’Italia.

Le sue giornate in compagnia della cugina Gesualda, che svolge l’ambiguo ruolo di infermiera/carceriera e del parroco del paese, Don Catellino, trascorrono anonime e noiose, finché non arriva Ferdinando, un giovane nipote di Donna Clotilde, dalla bellezza “morbosa e strisciante”, che scatena un intrigo passionale che coinvolgerà tutti i personaggi in un gioco morboso di rimandi e ricatti che faranno emergere scomode verità fino all’inarrestabile degrado.

Teatro Bellini di Napoli

Piccolo Bellini

Dal 26 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Via Conte di Ruvo, 14 – 80135 Napoli (NA)

Tel. Centralino +39 081.5491266

Tel. Botteghino +39 081.5499688

Fax +39 081.5499656

Assolutamente, da vedere.

Maurizio Vitiello