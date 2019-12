Napoli. PAN. ACHAB N. 10.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – ACHAB N. 10 al PAN.

ILMIOFUORIORARIO e ALL’EST DELL’EQUATORE

presentano

ACHAB

Rivista letteraria – decimo numero

Il Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, ospita venerdì 20 dicembre 2019, ore 17,30, la presentazione del decimo numero di ACHAB – scritture solide in transito – rivista letteraria a cura dell’autore Nando Vitali, edita da Ad est dell’equatore (ingresso libero). Questo numero della rivista è dedicato al “romanzo”.

Scrittori, critici e artisti, come Filippo La Porta, Andrea Di Consoli, Francois Nedel Aterre, Luca Russo, rispondono alla domanda sullo stato del romanzo oggi.

“Ci siamo chiesti se il romanzo fosse ancora in grado di raccontare il nostro tempo, oppure la contemporaneità, sempre più … e veloce, è diventata inafferrabile e incontenibile in una forma narrativa tradizionale. Che significato assume, in un contesto così incerto, il «diluvio» di romanzi? La moderna industria editoriale cosa intende per “romanzo”? E i lettori cosa cercano in questo genere sempre più lontano dal suo connotato «eretico» e sempre più ridotto «a gingillo e a consumo chic»?, dice Nando Vitali citando Filippo La Porta nel suo “Per un politeismo letterario”.

Introduce Maria Ammaturo presidente de ILMIOFUORIORARIO, intervengono: Nando Vitali direttore di Achab, Maria Rosaria Vado direttore artistico di Achab, Luca Russo illustratore e docente di Comix Napoli, Francesco Terracciano scrittore e sceneggiatore, Andrea Di Consoli poeta con la partecipazione degli studenti dell’IISS Antonio Serra di Napoli guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Pedata. Video a cura di Giuliana Vitali.

Nando Vitali, scrittore, editor, docente di scrittura e lettura creativa, collabora a riviste e giornali. Cura per l’associazione ILMIOFUORIORARIO l’officina di scrittura e lettura generativa “Le forme del narrare”.

Per il mese di dicembre 2019 il tema è: la bicicletta.

Due ruote ed un solo destino. Faticoso viaggio di salita, discesa e rare pianure.

ACHAB: rivista semestrale cartacea. Possiede un’area critica, un’area narrativa, una parte dedicata all’inchiesta, alla graphic novel e all’illustrazione. Direttore e fondatore Nando Vitali; Direttore artistico Maria Rosaria Vado; Redattrice responsabile Giuliana Vitali. Editore Ad Est dell’Equatore.

Nando Vitali: scrittore, editor, docente di scrittura e lettura creativa, collabora a riviste e giornali. Tra le sue collaborazioni ci sono i quotidiani: Il Mattino, Il Manifesto, la Repubblica. Conduce da circa 17 anni laboratori di scrittura e lettura creativa come L’Isola delle voci e da cinque anni Le Forme del Narrare officina di scrittura e lettura generativa per ILMIOFUORIORARIO. Autore dei seguenti libri: Quasi un dizionario. Scritti e saggi di L. Compagnone. (Compagnia dei trovatori ed.); Chiodi storti. Da Ponticelli a Napoli Centrale. Romanzo (Compagnia dei trovatori 2009 ed.) (Premio Molinello. Radio 3 Farhenheit); Effetto domino 10 autori in cerca di un romanzo. Romanzo collettivo a cura di P.A. Toma (Treves ed.2009); I morti non serbano rancore. Foibe. L’avventurosa storia del Capitano Goretti; Romanzo Gaffi editore (Roma). Bosseide. La fascinazione del male. Romanzo 2015 (Gaffi editore) Allestimento teatrale per la regia di P. Celentano con G. Cerino, C. Capano, M. Masiello. Ferropoli, Romanzo 2017 (Castelvecchi). Premio S. Tommaso D’Aquino 2018 – (Candidato libro del mese Radio Rai 3 Farhenheit). Polvere per Scarafaggi, racconti 2019 (Ad est dell’equatore. Ha fondato e dirige la rivista letteraria Achab. Ha diretto la collana Pantone Neon per Iemme edizioni. Bosseide. La fascinazione del male; Romanzo 2015 (Gaffi editore) Allestimento teatrale per la regia di P. Celentano con G. Cerino, C. Capano, M. Masiello.