Napoli: Mandragora: “Valore del Napoli immutato. Conosco alcuni giocatori, daranno tutto per tornare in alto”.

Rolando Madragora, centrocampista dell’Udinese ma partenopeo di nascita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore da quello che rappresenta per lui un derby personale, ossia la partita Udinese – Napoli! Il calciatore è pronto a scendere alla Dacia Arena alle ore 18:00 con la maglia bianconera, portando, però, con sé l’amore per il colore biancoazzurro della sua terra. Un match che vede in campo due squadre diverse ma unite dalla stessa problematica di riuscire a portare a casa il risultato, la conquista di tre ambiti punti che farebbero aspirare l’Udinese alla salvezza e restituirebbero, d’altro canto, un po’ di dignità a mister Ancelotti, attualmente messo in seria discussione. “I calciatori solo al centro del villaggio e quindi tocca a noi reagire per il meglio e portare il club nella migliore posizione di classifica possibile! Conosciamo il valore del Napoli che secondo me è rimasto immutato. Conosco bene alcuni giocatori e so che daranno tutto per tornare in alto, a partire dalla gara di oggi”.