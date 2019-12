Napoli. Fondazione Valenzi. Bando borsa di ricerca sull’antifascismo in Tunisia.

Articolo di Maurizio Vitiello – Bando borsa di ricerca sull’antifascismo in Tunisia.

La Fondazione Valenzi lancia una selezione pubblica per una Borsa di Ricerca di € 5.000,00 netti (5.150,00 lordi) per due anni (2.500,00 all’anno) aperta a laureati italiani e stranieri di età non superiore ai 30 anni.

La ricerca riguarda “L’antifascismo italiano in Tunisia (1939 -1943)”.

Le vicende dell’antifascismo italiano in Tunisia negli anni Trenta sono state oggetto di ricostruzione storiografica.

Manca, invece, una ricostruzione del periodo successivo allo scoppio della seconda guerra mondiale, in particolare il periodo della repressione da parte del governo di Vichy.

Si richiede in particolare di attingere alle fonti istituzionali raccolte negli archivi francesi, tunisini e italiani.

Il concorso è per titoli e colloquio.

Info:

didattica@fondazionevalenzi.it

Fondazione Valenzi

Via Enrico Cosenz, 13

80142 Napoli

Fax +39 081 6580648

Da seguire.

Maurizio Vitiello