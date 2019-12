Napoli. Domus Ars. “La Cantata dei Pastori” di Carlo Faiello con Giovanni Mauriello, Marianita Carfora / Elisabetta D’Acunzo / Matteo Mauriello.

Articolo di Maurizio Vitiello – Da seguire La Cantata dei Pastori di Carlo Faiello con Giovanni Mauriello, Marianita Carfora / Elisabetta D’Acunzo / Matteo Mauriello alla Domus Ars di Napoli.

Il Canto di Virgilio

presenta

La Cantata dei Pastori

di

Carlo Faiello

Dal 26 al 30 dicembre 2019 ore 20,30

Domus Ars, via Santa Chiara 10

con

Giovanni Mauriello

Marianita Carfora / Elisabetta D’Acunzo / Matteo Mauriello

Tradizione e innovazione ancora in campo.

Al Centro di Cultura Domus Ars, torna dal 26 al 30 dicembre 2019, alle ore 20,30, La Cantata dei Pastori nella forma di “concerto” così come concepita da Carlo Faiello e prodotta da Il Canto di Virgilio.

La celebre opera di Andrea Perrucci, quest’anno, fa parte della rassegna teatrale “I Giorni Delle Calende” che si svolge alla Domus Ars dal 12 al 30 dicembre 2019 con il contributo della Città Metropolitana di Napoli e che vede in scena spettacoli e pièces teatrali di genere diverso, dal classico al contemporaneo.

Una miscela tra tradizione e innovazione, questa è la Cantata di Carlo Faiello che sceglie le composizioni più interessanti e rappresentative relative al periodo natalizio: dalle pastorali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori alle più famose melodie di Roberto De Simone, dall’archivio sonoro di estrazione orale ai brani di Carlo Faiello stesso.

Protagonista dello spettacolo è Giovanni Mauriello, già fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare e prezioso custode della celeberrima versione degli anni Settanta.

Sulla scena anche le cantanti/attrici Marianita Carfora ed Elisabetta D’Acunzo con la partecipazione del figlio d’arte Matteo Mauriello e del giovane Armando Arangione nei panni di Benino.

Le parti musicali, elaborate da Carlo Faiello, saranno affidate all’Ensemble Santa Chiara Orchestra composta da: Gerardo Buonocore alla fisarmonica Sasà Brancaccio al contrabbasso, Gianluca Mercurio alle percussioni, Pasquale Nocerino al violino e Edo Puccini alla chitarra. Scene e costumi a cura di Bruno De Luca.

Arrangiamenti e direzione musicale di Carlo Faiello.

“La Cantata è un lavoro che mescola sacra rappresentazione, canto e dramma pastorale e vive della contaminazione di elementi colti con altri propri della commedia dell’arte. – spiega Carlo Faiello – Le Calende, secondo la tradizione popolare del Sud Italia, sono i giorni dell’anno, dal 13 al 24 dicembre (Le Diritte) e dal 26 dicembre al 4 gennaio (le Rovesce) durante i quali i contadini, osservando il tempo atmosferico di tale periodo, facevano previsioni per quello dell’anno successivo. Era questo un modo in uso nelle campagne del Meridione, per tramandare ai giovani la conoscenza, la memoria e la sapienza degli anziani. Ed è proprio questo che vogliamo trasmettere “ripetendo” questo rito della Cantata in questi giorni così particolari”.

La storia è quella di Giuseppe e Maria che vagano per le campagne di Betlemme alla ricerca di un riparo, ostacolati dal perfido Belfagor e protetti dalla spada divina dell’Arcangelo Gabriele. Nel difficile viaggio vengono accompagnati da due figure popolari partenopee: Razzullo, scrivano napoletano assoldato per il censimento e Sarchiapone, maschera ispirata quasi direttamente dalla tradizione popolare dei Pulcinella.

Pubblicata nel 1698 è l’opera teatrale più conosciuta del letterato Andrea Perrucci. Rappresentata per oltre tre secoli a Napoli, il testo fu creato per opposizione agli spettacoli “pagani e blasfemi” che distraevano il popolo dai festeggiamenti del Santo Natale.

Info:

Domus Ars

Via Santa Chiara 10

Tel. 081 342 5603

Biglietto 15 euro

–

press office e comunicazione

3288598396

Da vedere, da non mancare per comprendere le nostre radici.

Maurizio Vitiello