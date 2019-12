Questa mattina a Napoli, circa duecento migranti si sono recati in Piazza Garibaldi per avviare una manifestazione organizzata dal Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Il corteo delle “Sardine Nere”, che ha come slogan «Basta parole, vogliamo i documenti», si prefissa quindi l’obiettivo di sbloccare le pratiche per il permesso di soggiorno. Avere il permesso di soggiorno, infatti, significa raggiungere la possibilità di condurre una vita più dignitosa ed ottenere numerosi diritti, come il potersi spostare in libertà ed il poter accedere al sistema sanitario. I manifestanti, spostandosi anche attraverso i Decumani, hanno cercato così di far arrivare le proprie voci anche ai turisti.