Napoli, chiusa galleria Vittoria: impalcatura pericolosa

Napoli – stamane grossi disagi per la chiusura della galleria Vittoria: un’ impalcatura inclinata é a rischio crollo. La struttura in ferro, già al centro di polemiche per la sua stabilità, questa mattina è apparsa pericolosamente curvata verso l’interno del tunnel. Gli enti competenti stanno effettuato le indagini per capire le dinamiche che hanno causato tutto ció.