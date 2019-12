Napoli. Capodanno: record di turisti

Negli ultimi periodi abbiamo potuto constatare come la scelta della città di Napoli come luogo dove trascorrere le vacanze sia in costante crescita. Infatti, già il giorno dell’Immacolata ha visto una vera e propria invasione di turisti da ogni parte del mondo. Nonostante rimangano i nodi legati alla città sporca e ad un sistema trasporti non affidabile, Napoli è entrata a far parte della top 20 delle mete più ricercate al mondo per il periodo di Capodanno, seconda scelta in Italia, preceduta soltanto da Milano.