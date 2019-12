Napoli. Biblioteca Universitaria. Visita guidata teatralizzata

Articolo di Maurizio Vitiello – Visita guidata teatralizzata alla Biblioteca Universitaria di Napoli, il 07.12.2019.

Il Direttore della Biblioteca Universitaria di Napoli, Raffaele De Magistris, invita alla visita guidata teatralizzata che si terrà sabato 7 dicembre, alle ore 10.00.

La performance teatrale dal titolo: Gli anni difficili. Le vicissitudini della Biblioteca Universitaria di Napoli nel corso della seconda guerra mondiale, è curata dallo scenografo e docente Tonino di Ronza e dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Musicisti, attori professionisti e non accompagneranno i visitatori in un periodo storico particolarmente travagliato anche per la biblioteca e il personaggio della ex direttrice di allora Maria Giuseppina Castellano Lanzara, che fu determinante per le sorti dell’istituto e del patrimonio bibliografico, sarà al centro di questo viaggio nel tempo.

La visita è gratuita, ma è necessario prenotarsi inviando una mail a:

bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it oppure con un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/BUNNapoli

In allegato la locandina

Diventa mecenate della cultura.

Sostieni il nostro progetto Un Tesoro di biblioteca e visita il sito Art bonus https://artbonus.gov.it/biblioteca-universitaria-di-napoli.html

Maurizio Vitiello



INFO:

Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Culturale

Biblioteca Universitaria di Napoli

Via Paladino 39 – 80138 Napoli

bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it

Tel. 0815517025

Fax 0815528275