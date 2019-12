NAPOLI I BARETTI E LA VITA NOTTURNA…

Napoli, i baretti e la movida notturna:

lo S’move si allarga e prepara una grande festa

C’è un posto fra tutti che rappresenta in pieno la movida dei giovani napoletani ed è la zona dei baretti di San Pasquale a Chiaia: un luogo frequentato dalla Napoli bene ma non solo, anche da numerosi turisti italiani e stranieri e talvolta anche da vip e volti noti. Una realtà fatta di “giovani di tutte le età” che trascorrono le serate passando da un locale all’altro con un drink in mano pronti a sfoggiare look ricercati e a fare nuove conoscenze, tutto rigorosamente on the road e con la musica proposta dai numerosissimi baretti che caratterizzano la zona. I gestori di questi lounge bar infatti hanno organizzato le proprie attività di ristoro sfruttando in pieno i vicoletti di Chiaia e le loro aree pedonali. Fra i tanti locali notturni spicca lo S’move, uno dei posti più in voga che ha ultimamente deciso di allargarsi incorporando i locali adiacenti tanto da estendersi su tutto il vico dei Sospiri.