Segnalazione di Maurizio Vitiello – ARTSTUDIO’93 – TANA Arte e Sostenibilità.

Ecco una scheda molto interessante:

ARTSTUDIO’93 – TANA

Arte e Sostenibilità

5 dicembre 2019 – ore 18.00

Via Salvator Rosa, 185, Napoli

Ed ecco, amici, che il viaggio unisce le pieghe del tempo e ne fa ventaglio di riflessione: dove siamo? A che punto? Quali tappe, ancora, del cammino intrapreso insieme?

Come le radici di un bosco, dobbiamo necessariamente intrecciarci, legarci, stringerci in nodi di forza e trinamiche di energia!

ARTSTUDIO’93 trova, a Napoli, una nuova sede e la vuole presentare agli amici e a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, vivono il senso della responsabilità verso un più equo sviluppo sociale: uno spazio per co-working e laboratori, workshop e corsi di avvicinamento a varie tematiche.

Lo facciamo a modo nostro, attraverso le arti, con l’esempio: ci mettiamo in gioco, ci mettiamo la faccia, ci mettiamo le risorse, le energie, le capacità e la passione, per non restare a guardare, scoprendo un giorno di essere colpevoli.

Veniteci a trovare e vi racconteremo cosa abbiamo in mente: sarà un modo per confrontarci; proporremo il calendario di ciò che è stato e di quello che verrà!

Presenteremo altri amici, con i quali, da quest’anno, cominceremo a collaborare, nel senso di una rete consapevole ed attiva: daremo voce ai loro progetti, alle loro idee e alle loro azioni.

Parleremo del TANA Terranova Arte Natura, degli alberi e degli animali che, ogni giorno, ci ospitano nel loro ambiente. Proietteremo immagini e video.

E, sì, perché no, sarà l’occasione di brindare a un nuovo anno …di vita delle piante del Terzo Paradiso di cui siamo ambasciatori: vi invitiamo a rinnovare il vostro impegno alla loro adozione, con la vostra nuova iscrizione aiutandoci a prendercene cura e trovando spazio ad altre piante.

La riforestazione continua! Da 70 alberi a 700 !

Aiutateci ad aiutare il pianeta !

Appuntamento con i soci, gli amici, gli artisti ed i sostenitori di Artstudio’93, per condividere i progetti in corso e le novità in cantiere per l’Anno Sociale 2019/2020, presso la nuova sede operativa dell’associazione.

Sarà un’occasione per incontrarci, rinnovare l’iscrizione e aiutarci nella tutela e cura degli alberi piantati nel Terzo Paradiso, piantarne altri per i prossimi progetti di riforestazione, avviati presso il TANA Terranova Arte Natura.

Seguirà un brindisi natalizio e alcune sorprese creative, tra arte e sostenibiltà …

Vi aspettiamo !

*****

ArtStudio’93

Associazione culturale

E’ un’associazione culturale senza scopo di lucro, ideata e fondata nel 1993 dall’artista Gianni De Tora per promuovere e diffondere l’arte in tutte le sue declinazioni.

A distanza di 20 anni, il testimone di quell’idea di arte totale continua con Maria Stefania Farina e Tiziana De Tora, moglie e figlia dell’artista scomparso, con il prezioso contributo di Marco Papa, che hanno voluto rifondare l’associazione, aprendola ai numerosi linguaggi artistici, alla luce delle moderne sperimentazioni nel campo delle arti visive e performative.

ArtStudio’93 intende sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche di attualità attraverso la promozione di eventi di arte totale, nonché di numerose attività didattiche.

In particolare si prefigge lo scopo di:

realizzare iniziative culturali legate all’arte, all’artigianato, al design, alla moda, al teatro, alla poesia, alla musica ed alla danza;

incentivare scambi culturali con artisti e operatori italiani e stranieri;

organizzare progetti e manifestazioni culturali nazionali ed internazionali, mostre d’arte, convegni, visite guidate, spettacoli teatrali ed eventi di interesse per i soci e non soci;

attivare progetti di didattica dell’arte, dell’artigianato artistico, del design, del teatro e delle arti sceniche, mediante l’organizzazione di corsi e laboratori per adulti e bambini;

tutelare, promuovere e valorizzare i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, mediante attività di carattere socio-culturale, al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini.

ArtStudio‘93 | quota associativa 2019/2020 15,00 euro

Iscrizione/rinnovo tessera in loco

La quota comprende:

– iscrizione/rinnovo annuale ad ArtStudio’93

– adozione e/o mantenimento di #UnAlberoperilTANA

– partecipazione ai prossimi eventi di ArtStudio’93

– sconti sui prossimi workshop presso la nuova sede di ArtStudio’93 e presso il TANA

Per iscrizioni/rinnovi online (scaricare dal sito www.artstudio93.org )

• Compilare e firmare il modulo di iscrizione – pdf

• Versare la quota di iscrizione (15,00 euro) con bonifico a:

• Banca Monte dei Paschi di Siena – Napoli

IBAN IT 96 H 01030 03400 000060387709

Inviare all’indirizzo artstudio93@libero.it :

• il modulo di iscrizione compilato e firmato

• la ricevuta di versamento della quota associativa

ArtStudio’93 | Associazione culturale

Via Bernardo Cavallino, 74 | 80128 – Napoli

+39 331 5323909 |+ 39 338 3946920 | +39 347 3631105

www.artstudio93.org | artstudio93@libero.it | c.f.95195680632

FB page: Artstudio’93

T.A.NA . Terranova Arte Natura – Residenza d’arte ambientale

Via Perrillo, 6 Arpaise (BN) | www.earthdays.it | mtstudio09@live.it

Fb: TANA Terranova Arte Natura