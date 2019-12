Napoli. All’ospedale “Cardarelli” paziente colpita dall’influenza aviaria, ma si tratta di un batterio non pericoloso

Napoli. Preoccupazione e paura all’Ospedale “Cardarelli” per un caso di influenza aviaria. Una paziente ricoverata nel reparto di neurochirurgia del nosocomio napoletano da molte settimane, in seguito agli accertamenti, è risultata essere positiva al bacillo Mycobacterium avium complex, uno dei responsabili dell’aviaria e causa di infezioni polmonari. Le indagini sono state effettuate sul broncoaspirato dello scorso 4 novembre, eseguito per scoprire l’eventuale presenza di tubercolosi alla quale la paziente è risultata negativa mentre ha permesso di scoprire la presenza del batterio dell’aviaria. Immediatamente è scattata la paura tra i pazienti dell’ospedale e le persone che vi recano ogni giorno, ma in realtà il batterio scoperto è innocuo e provoca delle infezioni polmonari solo nei soggetti immunodepressi non costituendo un pericolo né per la paziente né per gli altri degenti e familiari. Ad essere pericoloso, infatti, è il bacillo di Koch che in questo caso non è presente.