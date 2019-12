Musica. Via al Sorrento Jazz Festival 2019

Musica. Al via Sorrento Jazz Festival 2019: in cartellone anche Gino Rivieccio e Rita Marcotulli

Dall’11 al 14 dicembre, quattro appuntamenti al Teatro Comunale Tasso

Sorrento Jazz – Penisola Sorrentina Festival festeggia i 20 anni di attività con quattro appuntamenti al Teatro Comunale Tasso, promossi dal Comune di Sorrento ed organizzati da Italiaconcerti nell’ambito del cartellone M’Illumino d’Inverno.

Si parte mercoledì 11 dicembre (ore 19, ingresso libero fino ad esaurimento posti), con gli Ava Trio, e la formazione composta da Giuseppe Doronzo al sax baritono, Esat Ekingioglu al contrabbasso e Pino Basile alle percussioni.

L’indomani, giovedì 12 dicembre, (ore 19, ingresso libero fino ad esaurimento posti), sarà la volta del Rita Marcotulli Trio, con Rita Marcotulli al pianoforte, Ares Tavolazzi al basso e Israel Varela alla batteria. Venerdì 13 dicembre, a salire sul palco sarà Mirko Gisonte, con il concerto Mediterranean Live, prodotto da Sorrento Jazz. A seguire, la presentazione dell’associazione “Framare” nata per ricordare il giovane musicista sorrentino Francesco Maresca, prematuramente scomparso.

Gran finale con lo spettacolo “Mettetevi comodi” di Gino Rivieccio, in agenda per sabato 14 dicembre, (ore 21) con una serata di solidarietà promossa dal Rotary Club Sorrento: per info sugli inviti contattare il numero.