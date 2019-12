Muore una 50enne di Anacapri colpita da crisi respiratoria e trasferita a Napoli con l’eliambulanza. I dubbi dell’Unc sui tempi di soccorso

Nella serata di ieri una donna 50enne di Anacapri, a causa di una seria crisi respiratoria, è stata trasportata con l’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale “Capilupi” di Capri. Durante la serata la 50enne è stata colpita da diversi arresti cardiaci ed i medici, stante la gravità del quadro clinico, hanno deciso per il trasferimento presso un nosocomio di Napoli. E’ stata quindi contattata la Core, la centrale operativa regionale che si occupa di gestire la rete dell’emergenza, ed immediatamente è stato attivato un elicottero giunto sull’isola verso mezzanotte. L’elisuperficie di Damecuta pochi giorni fa era stata dichiarata dal 118 non utilizzabile nelle ore notturne a causa della scarsissima illuminazione ma ieri notte le luci funzionavano regolarmente e l’elicottero non ha avuto problemi ad atterrare. La donna è stata, quindi, elitrasportata in codice rosso a Napoli ma, purtroppo, le sue condizioni erano già seriamente compromesse e durante la notte è deceduta.

Intanto la delegazione caprese dell’Unc (Unione Nazionale Consumatori) lamenta la lentezza dei soccorsi e la perdita di tempo prezioso, chiedendo venga fatta luce sulla tragedia. L’Unc afferma che “in un primo momento, dopo l’aggravarsi delle condizioni, veniva richiesto il servizio di idroambulanza, che risultava, come noto da mesi, guasto. Unica unità funzionante era ad Ischia, e sarebbe stato troppo lento il trasferimento. Successivamente, veniva allertato il nucleo militare, ma l’elicottero non era dotato di servizio medico a bordo. Niente da fare. Improvvisamente veniva inviato elicottero del 118, e le luci dell’elisuperficie di Damecuta, piazzola che nei giorni scorsi era stata dichiarata fuori uso per inefficienza dell’illuminazione, improvvisamente divenivano funzionanti. Il tutto, però, fra incertezza generale”. Ed ora l’Unione Nazionale Consumatori si domanda se la lentezza dei soccorsi abbia inciso, in maniera determinante, sul decesso della 50enne.