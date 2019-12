Mostra scambio, buona la prima!

Caserta – Mostra scambio Caserta 2019: La manifestazione dedicata alla vendita ed allo scambio di auto, moto e ricambi d’epoca, che si è tenuta dal 30 novembre al 1 dicembre 2019 a San Marco Evangelista presso A1 Expo, il nuovo polo fieristico del centro- sud Italia nato con l’obiettivo di affermarsi come centro primario nazionale ed internazionale negli eventi fieristici, ha registrato la presenza di 5mila visitatori. Gli organizzatori si sono detti soddisfattissimi. I risultati di questa prima mostra dell’automobilismo d’epoca ha superato ogni più rosea aspettativa. Grande anche l’affluenza di giovani a dimostrazione che il collezionismo d’auto non conosce età anche se non è per tutte le tasche. La mostra scambio ha offerto ai visitatori ed espositori una vasta scelta di veicoli di ogni genere, ricambi ed accessori d’epoca ed un grande mercato di articoli motoristici classici. Non ci resta che aspettare con anzia la prossima fiera quella 2020, che si annuncia sin da ora ancora più interessante.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono tratte dal web)