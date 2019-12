Moiano di Vico Equense : situazione vergognosa

Vico Equense – nel campetto situato presso la scuola della frazione di Moiano, i cittadini si lamentano per la mancata manutenzione che vede in un profondo stato di abbandono il terreno da diverso tempo. “Veramente vergognoso che uno spazio per bambini sia ridotto cosí, ci auguriamo che a breve sia sistemato perché anche noi in zone periferiche siamo cittadini” così conclude un cittadino del luogo.