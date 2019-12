Più volte abbiamo segnalato al Sindaco e agli uffici le inadempienze e le criticità emerse nella gestione della Miramare Service srl. Più volte il Sindaco ha eluso le nostre rimostranze giustificandosi con argomenti del tipo “la società è nuova”, “diamogli tempo”, ecc.

A distanza di due anni le criticità si sono moltiplicate insieme alla serie di affidamenti che questa amministrazione, a dispetto anche dell’opinione di alcuni consiglieri di maggioranza, ha assegnato alla società.

Il sindaco ha continuato a mettere la testa sotto la sabbia facendo finta di nulla, non rispondendo alle interrogazioni scritte sull’argomento, andando contro leggi e regolamenti, e senza alcun rispetto per i consiglieri di opposizione.

L’ultima presa in giro nel corso del Consiglio Comunale del 7 novembre scorso quando, incalzato sull’argomento, davanti a dati inoppugnabili, ha rifiutato la mozione delle opposizioni che chiedevano una commissione tecnica di verifica dell’operato della Miramare; il rifiuto veniva accompagnato dall’impegno di convocare entro 20 giorni riunione dei capigruppo propedeutica a un consiglio comunale tematico.

Come previsto, i 20 giorni sono abbondantemente trascorsi senza che fosse convocata alcuna riunione e senza che sia previsto alcun Consiglio Comunale per le prossime settimane.

Pertanto, abbiamo chiesto noi la convocazione di un consiglio comunale straordinario che, a norma di regolamento, dovrà essere celebrato entro 20 giorni.

Possiamo solo sperare che gli argomenti che saranno portati in Consiglio riescano a fugare tutti i dubbi, nostri e dei cittadini, sulla gestione tecnica ed economica della Miramare Service.