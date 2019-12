Minori. Dopo il recente successo Filumena Marturano torna a gennaio

Una Filumena Marturano che ha commosso tutti, uno spettacolo quello andato in scena Minori che ha incantato la mente, gli occhi e il cuore. L’anima di uno dei più monumentali personaggi femminili della storia del teatro, ha dispiegato tutti i suoi colori tra i colori avvolgenti di scenografie e luci dal palpito metafisico. Tutti gli attori hanno dato prova di grande bravura, cimentandosi nella rappresentazione di un testo difficilissimo, che la geniale a fantasiosa regia di Lucia Amato, ha saputo trasformare in una girandola stupefacente di effetti scenici, potenziando con un tocco artistico il messaggio profondo della commedia: l’amore di una madre per i propri figli! La sostanza della storia del mondo è tutta lì nella grandezza di questo amore e nella redenzione di chi si lascia vincere dalla sua forza per vivere veramente la vita! Lentamente il sipario si è chiuso e dolcemente il pubblico ha fatto il suo volo catartico verso una grande bellezza. Mille ancora di questi successi agli amici del Proscenio, una realtà culturale preziosa per tutta la nostra amata costiera.

Il Proscenio e l’arte del teatro

2 – 4 – 5 gennaio ore 20:00

1 – 6 gennaio ore 18.30

