Minori. Questa sera le musiche natalizie ci attendono alla Basilica di Santa Trofimena

Si terrà questa sera alle ore 19.30 presso la Basilica di Santa Trofimena lo spettacolo “La Suave Melodia” con le musiche natalizie del Quintetto a plettro inserito nel programma Le luci del Natale 2019 – 2020 organizzato dal Comune di Minori.

Il Quintetto a Plettro “Giuseppe Anedda”, nato come omaggio al grande mandolinista che ha dedicato la propria vita alla diffusione e alla rivalutazione del mandolino, si è imposto, nei suoi dieci anni di attività concertistica, come una delle migliori formazioni a plettro del panorama internazionale. Fedele agli auspici di Anedda, i suoi componenti, affermati solisti e docenti che vantano collaborazioni con le principali istituzioni musicali italiane (il Teatro alla Scala di Milano, la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Massimo di Palermo), hanno affiancato al lavoro di tutela di un patrimonio culturale fra i più antichi e tipici della nostra tradizione, quello di promozione alla composizione di nuove opere per mandolino.