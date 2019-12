Minori, proposte di legge della Meloni: domenica incontro con Fratelli d’Italia

Anche il coordinamento Costiera Amalfitana del partito di Giorgia Meloni si è adoperato per la raccolta firme lanciata su scala nazionale a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano: elezione diretta del Presidente della Repubblica; abolizione dei Senatori a vita; tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione; supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Nella giornata di domenica 15 Dicembre presso il lungomare California di Minori saranno quindi presenti i militanti locali e i rappresentanti dei consigli comunali del territorio per raccogliere le adesioni alle proposte. “In un momento in cui il clientelismo dilaga e cerca di assoggettare la coscienza civica del cittadino in favore di potentati esterni, dimostreremo con i risultati che invece le persone pensano con la propria testa e la pensano proprio come noi” afferma in una nota Matteo Cobalto, responsabile degli ex missini in costa d’Amalfi, concludendo: “Oggi attraverso le firme per queste proposte di legge, a breve attraverso il voto”