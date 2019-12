Minori piange la perdita del caro Ralph Scognamillo scomparso a Londra

Ralph Scognamillo si è spento nella città inglese di Londra, assistito dall’enorme affetto dei suoi cari. Sua moglie Anna Proto, i figli Anthony e Peter, le nuore ed i nipoti, annunciano con forte dolore la perdita di Ralph. Il rito funebre è stato celebrato a Londra venerdì scorso, 6 dicembre, presso la Chiesa di Our Lady of Muswell presso St. Pancras and Islington Cementary. Le più sincere condoglianze da parte della redazione di Positanonews, che si stringe attorno alla famiglia Scognamillo in questo triste momento.