Minori, oggi la memoria di Santa Trofimena in ricordo dell’alluvione del 10 dicembre 1696

Oggi a Minori ci sarà una memoria di Santa Trofimena in ricordo dell’alluvione del 10 dicembre 1696 causata da piogge violente e che arrecò numerosi danni alla città del gusto.

L’importanza della chiesa di Minori è dovuta alla presenza delle reliquie di santa Trofimena, giovanetta martire di Patti in Sicilia di cui si occupano le cronache medievali e vari scritti del nostro tempo. Le sacre ossa furono rinvenute sulla spiaggia, come vuole la tradizione, circa nei secoli VII o VIII e depositate in un tempietto non lontano dal lido all’uopo costruito. Nel 987 Minori diventò sede vescovile e fu eretta una cattedrale al centro dell’area urbana.

Alle soglie del XVIII secolo il deperimento architettonico della cattedrale convinse la popolazione ad abbattere completamente l’edificio e riedificarne uno nuovo. I lavori iniziarono nel 1747 e si conclusero all’inizio del secolo successivo.