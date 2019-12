Minori. Morto Matteo Lembo amato arbitro al tennis di Ravello

Minori, Costiera amalfitana. È morto Matteo Lembo di Minori. Calciatore famoso negli anni 60 ha giocato nella Battipagliese Calcio. Sposato con la Ravellese Liliana Amato. Per anni applicato di segreteria nella scuola dell’obbligo di Minori. Stimatissimo e benvoluto da tutti per il suo carattere mite e riservato

Due figlie Di cui Rossella volontaria della CRI, unita con il titolare del rinomato laboratorio di pasta fresca a Minori “il Pastaio”

Era l’arbitro ufficiale benvoluto dei famosi tornei estivi di calcetto nella struttura del tennis di Ravello. Conosciuto e stimato da tanti in costa d’Amalfi, dalla redazione tutta di Positanonews le condoglianze più sentite.